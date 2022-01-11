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Токаев заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Полина Долганова

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Ситуация в Казахстане
В мире
Токаев заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Фото: Минобороны РФ

Основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена. Об этом во вторник, 11 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, через два дня начнется постепенный вывод миротворцев из Казахстана. Этот процесс должен занять не более 10 дней, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что российские военно-транспортные самолеты доставили из Казахстана в РФ 1719 отечественных и иностранных граждан за время беспорядков.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

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