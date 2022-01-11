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Сергей Собянин подвел итоги работы городской платформы «Город идей» в 2021 году

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин подвел итоги работы городской платформы «Город идей» в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уникальная платформа «Город идей» заработала в столице семь лет назад. С ее помощью москвичи могут предложить идеи по улучшению работы основных сфер городского хозяйства, а также обсудить их. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 января.

Он отметил, что за прошедшие годы создатели проекта организовали 35 краудсорсинг-проектов. Их участниками стали свыше 300 тысяч человек, которые реализовали самые интересные предложения на практике.

— Не стал исключением 2021 год: шесть тематических проектов собрали более четырех тысяч идей. Из них 423 взяли в работу. Краудсорсинг-проект «Городские мастерские семейного творчества» заинтересовал 13,5 тысячи москвичей, — заявил Сергей Собянин.

Так, например, горожане предложили устраивать в парках выступления семейных ансамблей, открывать кофейни в столичных библиотеках и культурных центрах и улучшить краудсорсинговую платформу.

— Посетителям районных коммуникационных центров, зарегистрированным на сервисах mos.ru, будут начисляться бонусные баллы за участие в местных культурных мероприятиях и активностях. Их можно будет потратить в «Магазине поощрений» проекта «Активный гражданин», например, пополнить карту «Тройка» или обменять на билеты в театр, — добавил мэр Москвы в личном блоге.

По его словам, в 2021 году удалось реализовать многие предложения жителей. Среди них — регулярные турниры по пляжным видам спорта на северо-западе города, занятия по живописи и настольному теннису в парках, создание удобной навигации в поликлиниках в рамках «Нового московского стандарта» и многие другие.

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов.

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