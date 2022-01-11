Психолог дала советы, как помочь ребенку вернуться в школьный режим после каникул

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Психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра рассказала, как родители могут помочь ребенку вернуться в обычный учебный режим после продолжительных новогодних праздников.

По словам психолога, идеальный вариант — когда родители заранее готовят ребенка к началу учебы. За три дня до окончания каникул стоит плавно выстраивать режим сна и распорядок дня.

Также стоит увеличить количество физической нагрузки на свежем воздухе. Это снижает стресс и повышает адаптивные силы организма. Полезной также будет любая совместная творческая деятельность.

Наталия Искра добавила, что есть легкоадаптирующиеся дети, для которых смена режима не становится проблемой. В этом случае какой-то особой подготовки к началу учебы не требуется.

Она также отметила, что родителям стоит работать над внутренней мотивацией ребенка в течение года, чтобы ему было интересно добиваться определенного результата, передает ФАН.

До этого сомнолог Роман Бузунов рассказал, как быстро наладить режим сна после новогодних праздников.