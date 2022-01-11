Руководитель СИЗО «Лефортово» Ромашин вышел на пенсию

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Начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Алексеевич Ромашин покинул свой пост и ушел на пенсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Врио начальника СИЗО стал бывший сотрудник следственного управления ФСБ Михаил Свинолуп, передает RTVI.

Мельников, в свою очередь, отметил знания Ромашина в области нормативных актов уголовно-исполнительной системы РФ и международной практики в области прав человека. Более того, начальник СИЗО «Лефортово» интересный собеседник, уточняется в Telegram-канале ответственного секретаря ОНК.

Напомним, что 24 декабря 2021 года в СИЗО «Лефортово» перевели военнослужащего Западного военного округа, подозреваемого в госизмене.

24 декабря 2021 года в ФСБ сообщили о задержании военного в Воронежской области. Уточняется, что мужчина якобы работал на разведку Украины и собирал информацию о деятельности российских вооруженных сил. Позже была опубликована видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб.