Казахское МВД сообщило о нападении двух десятков человек на СИЗО в Талдыкоргане

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Несколько десятков протестующих напали на СИЗО в Талдыкоргане. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана в пятницу, 7 января.

В ведомстве отметили, что сотрудники отразили нападение. В результате один митингующий погиб, а еще один получил травмы.

Помимо этого, из-за случившегося скончался один силовик. Еще троих правоохранителей ранили.

— Во время отражения нападения получили ранение один сотрудник спецподразделения «Арлан», два сотрудника ДУИС, а также от огневого ранения погиб один сотрудник ДУИС, находившийся за территорией, — цитирует сообщение казахского МВД Интерфакс.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.