Мишустин призвал готовиться к любому развитию событий из-за «омикрона»

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Ситуация с коронавирусом ухудшается из-за нового штамма «омикрон». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 11 января.

— Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы, — рассказал председатель правительства.

В связи с этим важно быть готовыми к любому развитию событий, подчеркнул он. Многие россияне вернутся домой из-за рубежа после праздников, что также следует учитывать, приводит слова Мишустина РИА Новости.

22 ноября 2021 года глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.