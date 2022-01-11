«Победа для Кремля»: западные СМИ оценили переговоры России и США в Женеве

Фото: МИД РФ

Переговоры России и США в Женеве о гарантиях безопасности стали в некой степени победой Кремля. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 11 января.

— Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, — говорится в сообщении.

При этом, по мнению британской газеты The Guardian, кризис между странами вряд ли удастся оперативно урегулировать. Стратегия Вашингтона по «запугиванию» Москвы санкциями провалится, если Белый дом не озвучит более серьезные меры, уверено издание Foreign Affairs.

США, как следует из материала, должны назвать банки в России, которые они включат в черный список. При таком сценарии Кремль, как уточняется, начнет относиться к угрозам ограничительных мер более серьезно, отмечает РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.