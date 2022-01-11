ДНР отправила в Россию первую партию колбасных изделий

Фото: Unsplash

Енакиевский мясокомбинат начал экспорт колбасных изделий в Россию. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР во вторник, 11 января.

— Первая партия колбасных изделий Донецкой Народной Республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», — говорится в сообщении.

Всего организация экспортировала 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий. Продукция была направлена для реализации в Ростовскую область, отмечается на сайте министерства.

15 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает оказание гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР. Глава государства также поручил правительству России обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения продукции из ЛНР и ДНР.

Это, как следует из документа, необходимо в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц.