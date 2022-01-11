Появилось видео нападения мужчины в женском платье на сотрудницу храма в Москве

Фото: patriarchia.ru

Появилось видео нападения мужчины в женском платье на сотрудницу храма на востоке Москвы.

Видео: Baza

Можно наблюдать, как мужчина в розовой рубашке, походящей на платье, с ножами в руках заходит в храм. Будучи внутри, он сначала выходит из зоны видимости камеры наблюдения, а затем вновь появляется в объективе вновь.

Инцидент произошел накануне вечером на 11-й Парковой улице. Очевидцы обратили внимание на мужчину, который разгуливал по улице, и сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Спустя пару минут один из очевидцев позвонил снова и заявил, что этот же мужчина с ножами зашел в один из храмов и напал на свечницу.

Вскоре после этого прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. Нападавший почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с несуществующими персонажами.

Позже стало известно, что задержанный живет недалеко от храма. Более того, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.