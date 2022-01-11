Политолог Малышев назвал последствия беспорядков для клана Назарбаева

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Протесты в Казахстане в частности были вызваны расколом элит. Об этом «Вечерней Москве» заявил доцент факультета мировой политики МГУ, специалист по постсоветскому пространству, ЕАЭС и ОДКБ Дмитрий Малышев во вторник, 11 января.

— Прозвучали обвинения в адрес племянников и дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в подготовке переворота. И самое серьезное — это арест человека, которого в какой-то степени можно назвать патриархом казахстанской политики, — Карима Масимова, — рассказал эксперт.

Он обвиняется в причастности к организации беспорядков, уточнил специалист. Заявление нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прямо говорит о том, что в случившемся виноваты в том числе представители силовых структур, считает Малышев.

Политолог считает, что итогом беспорядков для клана Назарбаева станет полная потеря влияния. Клану, по его мнению, нанесен очень сильный удар — скорее всего, в ближайшее время все они будут удалены со всех ключевых постов в политике и бизнесе.

Токаев всегда был лоялен России, а теперь, скорее всего, он еще больше сблизится с Москвой, уверен специалист. Учитывая ущерб, который республика понесла из-за беспорядков, в Астане понимают, что им сложно будет самостоятельно, без России, найти выход из сложившейся ситуации, заключил Малышев.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.