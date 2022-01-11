Больше нечего отсюда выкладывать: Ивлеева опубликовала откровенные фото с отдыха в Канкуне

Фото: instagram/_agentgirl_

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева выложила откровенные фотографии с отдыха в Канкуне. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото телеведущая позирует в купальнике и майке с изображением американского актера Леонардо Ди Каприо.

— Простите, но мне больше нечего отсюда выкладывать, — прокомментировала снимки телеведущая в Instagram.

Подписчики Ивлеевой не остались в стороне и засыпали ее восторженными комментариями.

«Ким Кардашьян курит в сторонке»; «Какая красота»; «Такая обворожительная, слов нет», — пишут фанаты.

29 декабря 2021 года телеведущая поделилась с аудиторией фото в Instagram в наряде, который она выбрала для корпоратива. Предпочтение она отдала бархатному костюму ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Образ бывшая супруга рэпера Элджея дополнила высокими сапогами белого цвета. При этом позднее Ивлеева свою публикацию удалила из ленты.

2 октября Ивлеева опубликовала в Instagram новую серию фотографий. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.