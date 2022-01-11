Автомобиль врезался в поезд в районе станции Бекасово-Сортировочное

Фото: АГН Москва

Россия, Большое кольцо Московской железной дороги, станция Бекасово-Сортировочное Карта всех событий

ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло в районе станции Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) Бекасово-Сортировочное. Об этом Вечерней Москве во вторник, 11 января, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, автомобиль марки Renault находился на рельсах второго пути, где столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия запросили скорую помощь.

10 января стало известно, что на Дмитровском шоссе легковой автомобиль съехал с эстакады и перевернулся. Автоледи, находившаяся за рулем машины, получила ссадины. От госпитализации она отказалась.

Также утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.