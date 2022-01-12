«Переживал уход жены»: директор дома престарелых рассказала о состоянии Куравлева

Фото: Instagram (@retro_fm)

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева в понедельник, 10 января, госпитализировали с пневмонией. Врачи больницы в Коммунарке борются за жизнь актера, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У 85-летнего артиста температура и низкая сатурация, хотя уже два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

После госпитализации Куравлева общественности стало известно, что в больницу его привезли из частного дома престарелых. Позже выяснилось, что после смерти супруги Нины звезда кино впал в депрессию, стал отказываться от еды и совсем замкнулся. Поэтому его детям пришлось направить артиста в «элитный центр реабилитации пенсионеров».

Генеральный директор центра долголетия и реабилитации «Идиллия» Юлия Климова рассказала о состоянии актера, проживавшего у них.

— Он тяжело переживал уход жены, замкнулся. Таким он и приехал, и мы старались помочь ему адаптироваться. Боялись, что он войдет и сразу уедет. Оказалось, все на позитиве, он увидел комнату, в итоге и остался. Ему помогали психологи, чтобы ему было комфортно, он стал живой, физкультурой занимался, первое время кушал в комнате, — поведала она, передает Пятый канал.

Поргина рассказала о состоянии Куравлева. Состояние народного артиста Леонида Куравлева не улучшилось после его госпитализации с пневмонией, он находится под наблюдением врачей.