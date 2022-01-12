Активные москвичи назвали велосипед самым удобным видом транспорта для прогулок по ВДНХ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жители столицы выбрали велосипед в качестве самого удобного вида транспорта для прогулок по Выставке достижений народного хозяйства. Соответствующее голосование о работе пунктов проката на ВДНХ завершилось на портале «Активный гражданин».

Свое мнение высказали более 211,5 тысячи горожан. Порядка 37 процентов из них проголосовали за увеличение количества велосипедов в пунктах аренды на ВДНХ. Еще 27,4 процента отдали голос за самокаты и электросамокаты, а почти девять процентов респондентов предпочли ролики.

Остальные опрошенные затруднились ответить или доверили специалистам данный вопрос. Результаты голосования на портале «Активный гражданин» учтут при подготовке к летнему сезону на ВДНХ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В 16 парковых зонах столицы доступны для посещения 20 катков. Они расположились как в центральных районах города, так и на окраинах. Голосование за лучший каток с искусственным льдом в столичных парках стартовало 11 января на портале «Активный гражданин». Так, например, отдать свой голос можно за каток в Парке Горького, за площадку «Сияние льда» в Таганском парке или каток «Полярный» в парке Фили.