По нормам: в 2021 году более 250 самостроев привели в соответствие с градостроительными требованиями

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Город ежегодно выявляет самовольные объекты на территории Москвы. Те, что не угрожают жизни горожан и не портят облик столицы, стараются узаконить. В прошлом году к градостроительным нормам привели более 250 строений, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Одним из направлений работы Госинспекции по недвижимости является обнаружение самостроев в Москве. Основные признаки самовольной постройки: отсутствие оформленных в установленном порядке документов на землю, нарушение разрешенного использования земельного участка, отсутствие разрешительной и проектной документации, а также существенные нарушения установленных строительных норм и правил.

Вместе с тем, объекты бывают разные: и те, что необходимо демонтировать, так как они угрожают жизни и здоровью москвичей, портят внешний облик столицы, усложняют транспортную ситуацию и мешают реализации городских программ, и те, что можно реконструировать, согласовать и узаконить.

— В 2021 году Госинспекция выявила более 2000 самостроев, 256 из них общей площадью 517,4 тысячи квадратных метров удалось привести в соответствие с градостроительными нормами. Все строения прошли экспертизу на предмет угрозы жизни и здоровью граждан, получили заключения о возможном перестроении и узаконивании. Стоит отметить, что ежегодно эта работа показывает положительную динамику — количество приведенных к нормативам объектов в сравнении с 2018 годом выросло в 5 раз, — рассказал глава Госинспекции по недвижимости.

С целью недопущения и пресечения фактов самовольного строительства ведомством на регулярной основе ведется информационно-разъяснительная работа. Для предпринимателей и представителей бизнес-сообщества только за 2021 год в рамках профилактики нарушений Госинспекция по недвижимости организоваласвыше 85 встреч и вебинаров.

До этого сообщалось, что объекты самовольного строительства общей площадью 546 тысяч квадратных метров демонтировали в Москве за минувший год.