Народный календарь. Как провести Щедрый вечер, 13 января, чтобы избежать несчастья
Сегодня Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей. День Святой Мелании в народе называется Васильевой колядой или Щедрым вечером. По старому стилю (31 декабря) он был кануном Нового года, Васильева дня. С этим днем связаны пышные приготовления к празднику и ломящиеся от угощений столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу».
В этот день нельзя пересчитывать мелочь — к слезам. Многие люди и по сей день считают 13 число несчастливым. Поэтому в этот день стараются не начинать новых дел, полагая, что они обречены на неудачу.
Перед Старым новым годом принято устраивать щедрование. Этот старинный славянский ритуал представляет собой обход с песнями домов и получение от хозяев угощений. Хозяйки наготавливали множество вкусных блюд. Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам дома достаток на весь год.
В полночь с деревьев стряхивали снег. Делали это для того, чтобы был хороший урожай фруктов.
Приметы погоды:
Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.
Если погода теплая, то лето будет дождливым.
Много инея на деревьях — к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.
Обледенение на деревьях — к урожаю овощей.
Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.
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Именины отмечают: Петр.