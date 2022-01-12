В России выявили 17 946 новых случаев коронавируса за сутки

KHAB9673.JPG / Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 17 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 12 января.

При этом 14,8 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 4008 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 745 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 26 346 пациентов, подытожили в оперштабе.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».