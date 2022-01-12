Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийстве более 240 мигрантов

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Польский военный Эмиль Чечко, который ранее сбежал в Белоруссию, сообщил следователям об убийстве на границе свыше 240 мигрантов. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе СК республики.

— В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша, — говорится в сообщении ведомства.

Чечко также рассказал, что среди убитых были мигранты, которые следовали через польскую границу в ФРГ. Среди них были как женщины, так и дети.

По словам военного, силовики закапывали тела убитых в заранее вырытые ямы.

Следственный комитет планирует проверить всю полученную информацию и дать случившемуся правовую оценку.

17 декабря польский военный Эмиль Чечко, который ранее попросил у Белоруссии политического убежища, обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Уточняется, что военный попросил убежища в Белоруссии, потому как он не согласен с «миграционной политикой своей страны и не готов мириться с негуманным обращением с мигрантами».