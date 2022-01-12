Более 100 тысяч рублей украли из припаркованного в центре Москвы Mercedes

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 62 Карта всех событий

Неизвестный гражданин украл 120 тысяч рублей из припаркованной в центре столицы иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, 12 января.

По информации ведомства, владелец автомобиля марки Mercedes припарковался на Большой Грузинской улице, дом 62, возле офиса одного из банков. В багажнике машины лежал портфель с крупной суммой денег. Мужчина вышел на пару минут из машины, а когда вернулся, обнаружил, что его обокрали.

По данному факту организована доследственная проверка.

Похожий инцидент произошел в Москве осенью 2021 года. Тогда столичная полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из припаркованной иномарки.

Еще одно подобное происшествие случилось в конце 2021 года. 30 декабря в центре столицы неизвестный похитил 400 тысяч рублей из припаркованного автомобиля марки Lexus. Злоумышленник разбил стекло задней двери и украл из салона сумку.