Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 100 тысяч рублей украли из припаркованного в центре Москвы Mercedes

Виктория Сикерина

Происшествия
Более 100 тысяч рублей украли из припаркованного в центре Москвы Mercedes
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 62 Карта всех событий

Неизвестный гражданин украл 120 тысяч рублей из припаркованной в центре столицы иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, 12 января.

По информации ведомства, владелец автомобиля марки Mercedes припарковался на Большой Грузинской улице, дом 62, возле офиса одного из банков. В багажнике машины лежал портфель с крупной суммой денег. Мужчина вышел на пару минут из машины, а когда вернулся, обнаружил, что его обокрали.

По данному факту организована доследственная проверка.

Похожий инцидент произошел в Москве осенью 2021 года. Тогда столичная полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из припаркованной иномарки.

Еще одно подобное происшествие случилось в конце 2021 года. 30 декабря в центре столицы неизвестный похитил 400 тысяч рублей из припаркованного автомобиля марки Lexus. Злоумышленник разбил стекло задней двери и украл из салона сумку.

Читайте также:
Автомобили Полиция Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте