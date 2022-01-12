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Мужчина с ножом ограбил магазин интимных товаров в Подмосковье

Виктория Сикерина

Происшествия
Мужчина с ножом ограбил магазин интимных товаров в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Воскресенск Карта всех событий

Полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на интим-магазин в Воскресенске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 12 января.

— Установлено, что в вечернее время злоумышленник зашел в магазин интимных товаров, расположенный на ул. Менделеева, и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все денежные средства. Несмотря на сопротивление, оказанное женщиной, и ее просьбы покинуть торговую точку, мужчина подошел к прилавку и похитил из кассы все деньги, после чего с места происшествия скрылся, — отметила Петрова.

Мужчина с ножом ограбил магазин интимных товаров в Подмосковье Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и обнаружили около магазина принадлежавшие злоумышленнику шапку, маску и перочинный нож. Вскоре мужчину задержали и арестовали. Злоумышленником оказался ранее судимый 38-летний уроженец Оренбурга. Он полностью сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Утром 19 октября в магазин интимных товаров на Люблинской улице вошли парень с девушкой. Они попытались незаметно похитить игровые наручники, но продавец заметил это и пригрозил вызовом полиции.

Тогда пришедший в отчаянье из-за несостоявшейся кражи злоумышленник сорвал с вешалки эротический костюм медсестры и скрылся вместе со своей возлюбленной с места преступления. По словам продавца, пара уехала на синем автомобиле.

Мотив столь загадочной кражи эротического костюма остался нераскрытым. Однако полиция провела проверку по факту произошедшего.

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