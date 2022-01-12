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В Кремле заявили, что Россия не ведет переговоры с США с позиции силы

Полина Долганова

В мире
В Кремле заявили, что Россия не ведет переговоры с США с позиции силы
Фото: Администрация президента РФ

Москве не ведет с Вашингтоном переговоры по гарантиям безопасности с позиции силы. Об этом в среду, 12 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если говорить об интересах РФ, то ситуация достигла критической черты.

Он также отметил, что интересы Москвы в некоторой степени формируют европейскую безопасность.

— Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто <...> дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены, — цитирует Пескова РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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