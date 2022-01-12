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Выделенную полосу для автобусов организуют в Зеленограде с 22 января

Георгий Соланович

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Выделенную полосу для автобусов организуют в Зеленограде с 22 января
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Временная выделенная полоса для общественного транспорта будет организована на участке Советской улицы в Зеленограде с 22 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Выделенка появится за счет полосы для автомобилистов. В каждом направлении для не общественного транспорта сохранится одна полоса. Департамент транспорта просит водителей быть внимательными на дорогах.

Дептранс в своем Telegram-канале добавил, что компенсационные маршруты для жителей организованы для перехода между Крюковской и Привокзальной площадями на время стройки инфраструктуры МЦД-3. Также для перехода между площадями был временно возведен надземный пешеходный переход, однако он неудобен для маломобильных граждан.

12 января движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановили. До этого сообщалось, что трамваи № 26 и 38 временно задерживаются из-за ДТП на путях.

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