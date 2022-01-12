«Аэрофлот» возобновит полеты между Москвой и Алма-Атой с 14 января

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Алма-Ату с 14 января. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе компании.

— Аэрофлот с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алма-Аты — Москва. Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: рейс SU1946 вылетает из Москвы (Шереметьево) в 02:35, прибывает в Алматы в 10:30. Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алма-Аты в 12:00, прибывает в Москву (Шереметьево) в 14:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с ситуацией в Казахстане, рейсы компании будут выполняться по скорректированному графику.

До этого сообщалось, что все рейсы компании «Аэрофлот», которые должны были вылететь по маршрутам из Москвы в Казахстан в субботу, 8 января, были отменены.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.