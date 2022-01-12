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Цена нефти Brent превысила 85 долларов впервые с 10 ноября

Евгений Белоусов

Экономика
Цена нефти Brent превысила 85 долларов впервые с 10 ноября
Фото: pixabay.com

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,64 процента и достигла 85,09 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:51 по московскому времени.

Отмечается, что в последний раз цена марки Brent поднималась выше 85 долларов 1 ноября 2021 года.

Позднее стоимость опустилась и составляла 84,99 доллара на 20:10 по московскому времени, следует из данных сайта.

До этого в СМИ сообщалось, что в ближайшие два месяца жители Европы могут остаться без газа из-за его высокого потребления в морозную погоду и низких запасов топлива в хранилищах. Среди основных предпосылок, которые могут привести к топливному кризису в Европе, называют переход на альтернативные источники энергии и снижение добычи голубого топлива.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

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