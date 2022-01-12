«Не упустите мужика»: Волочкова выложила фото с избранником на Мальдивах

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок с новым возлюбленным Сергеем, сделанный на Мальдивах.

— На краю земли… Сегодня мы с Сергеем совершили прогулку на песчаную косу, находящуюся в конце нашего острова, — рассказала артистка.

Волочкова уточнила, что это было очень романтическим местом. Уединиться в подобной обстановке, по ее словам, было волшебным.

«Настя, вы расцвели рядом с Сергеем»; «Сергей, береги ее»; «Не упустите мужика»; «Как же вы гармонично смотритесь»; «И ни одного шпагата!»; «А кто вас фоткал?», — написали подписчики.

2 января Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с Ксенией Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.

Бизнесмен рассказал ведущей, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом. В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.