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Один человек пострадал при пожаре в квартире в Южном Бутове

Евгений Белоусов

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире в Южном Бутове
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Венёвская улица Карта всех событий

В квартире жилого дома на Веневской улице в районе Южное Бутово произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 января, сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщил источник «ВМ», площадь возгорания достигла пяти квадратных метров. При пожаре пострадал один человек, в отношении которого сотрудникам скорой пришлось провести реанимационные действия.

До этого стало известно о пожаре в бизнес-центре «Перово поле» на востоке столицы. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось оперативно локализовать пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине: это могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Первое сообщение о возгорании поступило во вторник, 11 января, в 16:37 по московскому времени: воспламенилась кровля дома престарелых по всей площади строения.

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