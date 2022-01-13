Специалист спрогнозировал распространение «омикрона» в России
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков считает, что в ближайшие несколько недель станет известно, что большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекции в России — вызвана штаммом «омикрон».
Он уточнил, что «омикрон» уже преобладает в Москве и Санкт-Петербурге.
— Скорее всего, другие города-миллионники тоже «подтянутся», — заявил иммунолог в интервью радио Sputnik.
Помимо этого, Крючков поделился мнением, что «омикрон» может вызвать наиболее масштабную волну заболеваемости. Это связано с тем, что этот вариант COVID-19 заразнее, чем «дельта».
В интервью эксперт также затронул тему гибридного варианта — «дельтакрон». Он был обнаружен кипрскими учеными. Однако, как отметил иммунолог, существование данного штамма необходимо подтвердить.
— По «дельтакрону» пока непонятно, существует он или нет. У самих же греческих и кипрских специалистов есть вопросы к секвенированию, кто-то из них даже высказался, что была техническая ошибка при секвенировании, — объяснил специалист.
13 января специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что штамм «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед тем, как уйти в другую популяцию.