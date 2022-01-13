Антонов назвал причину возможного введения санкций США против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предлагаемые Штатами санкции в отношении России направлены на оказание давления на РФ на фоне переговоров по гарантиям безопасности. Такое мнение в четверг, 13 января, выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, в таком давлении можно усмотреть неспособность американских властей отстаивать свою позицию с помощью аргументов.

Он также отметил, что угрозы со стороны США не принесут никакой пользы, они лишь нанесут ущерб международной безопасности.

— Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях, — написал посол в Facebook.

Антонов напомнил, что Россия уже представила Штатам свои идеи по выходу из кризиса и теперь ожидает на них адекватной реакции.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.