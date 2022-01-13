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Французский Сенат одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Французский Сенат одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране
Фото: pixabay.com/ru

Верхняя палата парламента Франции (Сенат) одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение на территории страны специального пропуска о вакцинации от COVID-19 для посещения мест общественного питания, музеев и других заведений. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе правительственного органа.

Уточняется, что законопроект поддержали 249 сенаторов, а 63 — высказались против.

В пресс-службе добавили, что данная мера поможет преодолеть кризис в области здравоохранения, а также поможет сделать борьбу с поддельными пропусками более эффективной, передает ТАСС.

Недавно в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Словении ужесточили в стране ограничения. Новые правила вступили в силу с понедельника, 10 января. Для использования общественного транспорта теперь необходим отрицательный ПЦР-тест, ковид-сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Ношение масок в транспорте также обязательно. Срок домашнего карантина при этом сокращен — с десяти до семи дней.

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