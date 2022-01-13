Названы причины пребывания Леонида Куравлева в доме престарелых

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Последние полгода до госпитализации в больницу в Коммунарке актер Леонид Куравлев находился в Центре долголетия и реабилитации. О жизни звезды отечественного кинематографа в доме престарелых рассказала сотрудница учреждения Анна Манерова.

По ее словам, учреждение, в котором она работает, не является лечебным. Манерова пояснила, что пожилые люди попадают в Центр на то время, пока их родственники уезжают в отпуск или командировку, а также в том случае, если сами старики выражают желание находиться в социальной среде.

Она рассказала, что родственники обеспечивали актеру хороший уход, но в связи с занятостью на работе не могли следить за ним круглосуточно.

— В последнее время Леонид Вячеславович замкнулся, и его родные понимали, что здесь он будет среди людей, это ему поможет, — отметила сотрудница.

Первое время 85-летний актер практически не покидал комнату даже для того, чтобы поесть. Однако потом начал питаться в ресторане вместе с остальными.

— Он начал общаться с людьми, шутить. Ни с кем не сблизился сильно, но был очень дружелюбным, у него со всеми сложились хорошие отношения, — приводит слова Манеровой «МК».

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей — дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий.