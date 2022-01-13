«Всего четыре осталось»: похудевшая Лолита пошутила про удаленные ребра

Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Лолита Милявская обсудила с дизайнером Игорем Гуляевым свое похудение и пошутила по поводу слухов о том, что ее фигура преобразилась из-за удаления бедер. Видео с разговором знаменитостей певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— Милявская, все говорят, что ты ребра поубирала. Сколько ты их убрала? — поинтересовался у исполнительницы Гуляев.

— А сколько их должно быть? — спросила та в ответ и принялась пересчитывать свои ребра.

В результате Лолита насчитала, что у нее осталось лишь четыре ребра — по два с каждой стороны, и предположила, что их у нее «сперли».

Дизайнер сделал комплимент внешнему виду певицы, отметив, что у нее пропала «половина тела».

Сама Милявская призналась, что скинула 12 килограммов, хотя ей кажется, что все 20.

До этого российская певица Наташа Королева, напротив, пожаловалась на свою фигуру после новогодних праздников. Она выложила видео в Instagram, где показывает подписчикам свои формы и говорит мужу о своих планах похудеть. Певица заключила, что виноват в ее лишних килограммах новогодний оливье.