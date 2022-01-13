Психолог пояснил, почему меркантильные мужчины не могут создать крепкий союз

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Психолог Андрей Зберовский рассказал, почему меркантильные мужчины не могут создать крепкий союз.

По словам специалиста, в меркантильности чаще всего обвиняют женщин. При этом немало мужчин, которые становятся альфонсами. Но чаще всего для них подобные отношения являются кратковременными.

По словам специалиста, если отношения на финансовом интересе строит женщина, то они могут длиться очень долго, а вот мужчины постараются избавиться от зависимости при первой же возможности и выйти из подобных отношений после получения выгоды.

— Мы видим истории, когда рядом с успешной женщиной появляется неизвестный молоденький мальчик. Но эти молодые люди стараются отщипнуть от успешной дамы статус или деньги, а потом заводят своих жен, которые будут зависеть уже от них. Это происходит в силу того, что он хочет чувствовать себя доминирующим в отношениях, — объяснил психолог в комментарии ФАН.

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