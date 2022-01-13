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Песков назвал вероятные санкции США в случае ответных мер РФ разрывом отношений

Виктория Сикерина

Политика
Песков назвал вероятные санкции США в случае ответных мер РФ разрывом отношений
Фото: Администрация президента РФ

Новые санкции Соединенных Штатов после ответных мер российской стороны приравниваются к разрыву дипломатических отношений между государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

— Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно, — цитирует его слова РИА Новости.

12 января стало известно, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях в отношении России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточнялось, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики РФ при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы Министерство иностранных дел и Минобороны.

На следующий день Дмитрий Песков заявил, что Россия на данный момент не планирует введения ответных мер на санкции Соединенных Штатов.

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