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Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Depositphotos

На Кутузовском проспекте восстановили движение после ДТП. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 13 январе два автомобиля столкнулись в районе дома № 48 на Кутузовском проспекте. Из-за этого движение в сторону области в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти.

Источник «Вечерней Москвы» сообщил, что в ДТП приняли участие три машины — автобус, такси и легковушка.

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