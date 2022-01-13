Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» будет выпускать продукцию для дыхательной диагностики

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис »Москва"

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» наладит выпуск оборудования и препаратов для дыхательной диагностики различных заболеваний. Об этом в четверг, 13 января, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Новый резидент планирует запустить на территории столичной особой экономической зоны производство фармацевтических препаратов и материалов для медицины, а также вести собственные научные исследования. Объем инвестиций в проект составит 57,5 миллиона рублей. На предприятии предполагается создать 35 рабочих мест, планируемый объем производства — более 400 тысяч различных медицинских тест-наборов в год с возможностью дальнейшего увеличения без модернизации технологического оборудования, — рассказал он.

Реализовывать свой проект компания будет на площадке «Алабушево» в Зеленограде. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, она арендует помещение площадью 719 квадратных метров. Здания новые, они обеспечены современным оборудованием и обстановкой.

— Кроме того, локализация проекта на территории «Технополис «Москва» позволит компании сконцентрировать научный потенциал и привлечь специалистов из Зеленограда к разработкам высокотехнологичной продукции, — отметил он.

Компания «Изокарб» специализируется на дыхательной диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, она зарегистрировала и защитила патентами ряд инновационных медицинских изделий, включая тест-наборы для дыхательных тестов на Helicobacter pylori — бактерии, являющейся причиной заболеваний ЖКТ.

До этого Прохоров сообщил, что лекарства для лечения редких заболеваний начнет производить новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Он отметил, что на базе ОЭЗ запустится производство препаратов от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и наследственных недугов.