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Эксперты рассказали, что можно и нельзя делать на старый Новый год, который отмечается в России с 13 на 14 января.

На Старый Новый год дом принято украшать гирляндами, свечами, еловыми или сосновыми ветками. Некоторые при желании могут повторно загадать желание, если не успели сделать это в ночь на 1 января. Женщинам и девушкам согласно приметам стоит в день три раза сменить наряд — тогда удача будет сопутствовать на протяжении года. Чтобы притянуть везенье и достаток, в Старый Новый год нужно выбросить битую и колотую посуду, сообщает издание «Невские новости».

Не стоит отмечать этот праздник в неубранной квартире нельзя. Есть еще одна плохая примета, связанная с полным отсутствием покровителя праздника, поэтому помещение нужно украсить хотя бы еловой веточкой. В канун праздника нельзя заниматься стиркой, развешивать одежду, а также убираться дома и мыть полы. В новогодний вечер нельзя пришивать пуговицы, шить и штопать.

Ночь с 13 на 14 января отлично подходит для различных гаданий: на удачу, на будущую семейную жизнь, на богатство и, конечно, на суженого, передает ФАН.

Ранее шаманка перечислила лучшие гадания на старый Новый год.