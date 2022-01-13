Посольство Доминиканы готово помочь с репатриацией тела Михаила Зеленского

Фото: Instagram / mikhail_zelenskiy

Посольство Доминиканской Республики в России выразило соболезнования в связи со смертью известного российского телеведущего Михаила Зеленского, который скончался во время отдыха в стране, и предложило оказать помощь в репатриации тела на родину.

— Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье г-на Зеленского и, в частности, его жене Миле Рубинчик, которая овдовела при таких обстоятельствах, — цитирует заявление посольства РИА Новости.

Дипломатическое представительство подтвердило готовность оказать содействие в репатриации в Россию тела ведущего, отметив, что готово ускорить все соответствующие процедуры.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. На момент смерти ему было 46 лет. Журналист скончался во время отдыха в Доминикане.

В посольстве России в Венесуэле сообщили, что причиной смерти Зеленского стала, по предварительным данным, остановка сердца.

Журналист с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ.

В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».