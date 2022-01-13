«Газель» перевернулась на бок после столкновения с BMW на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».
— В настоящее время оба автомобиля стоят на обочине. Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».
Еще одно ДТП произошло 13 января на внутренней стороне Садового кольца. На Большом Краснохолмском мосту столкнулись четыре автомобиля — грузовик и три легковушки.
До этого сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Смертельная авария случилась на Бойцовой улице в районе дома 17.