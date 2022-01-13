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«Газель» перевернулась на бок после столкновения с BMW на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
«Газель» перевернулась на бок после столкновения с BMW на юго-востоке Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Братиславская улица, 6 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».

— В настоящее время оба автомобиля стоят на обочине. Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

Еще одно ДТП произошло 13 января на внутренней стороне Садового кольца. На Большом Краснохолмском мосту столкнулись четыре автомобиля — грузовик и три легковушки.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Смертельная авария случилась на Бойцовой улице в районе дома 17.

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