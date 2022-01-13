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Названы признаки высокого холестерина, которые могут появиться на лице

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы признаки высокого холестерина, которые могут появиться на лице
Фото: pixabay.com

Как правило, при повышенном холестерине нет симптомов, поэтому точно узнать его уровень можно, только сдав анализ крови. Но в ряде случаев признаки этого состояния могут появиться на лице.

По словам специалиста Гэри Бартлетта, есть два специфических знака, которые укажут на высокий холестерин. Одним из самых очевидных является ксантелазма. Это скопление жировых отложений, чаще всего появляющееся на веках.

Еще один необычный симптом, свидетельствующий о высоком уровне холестерина, — возникновение роговичной дуги, также известной как сенильная арка. Она представляет собой серый или беловатый круг по краю роговицы. Если дуга возникает у человека после 50 лет, то это может быть связано с возрастными изменениями. Если этот симптом проявляется в молодом возрасте, то чаще всего он указывает на высокий холестерин в организме.

Чтобы снизить уровень этого вещества до нормальных значений, специалисты в первую очередь советуют изменить рацион питания. Так, необходимо сократить потребление насыщенных жиров (мясо, масло, молочные продукты, торты, печенье), передает издание «Профиль».

Ученые выяснили, какой сок благотворно влияет на уровень холестерина в крови.

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