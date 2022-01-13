В ЦБ сообщили об обновлении исторического максимума резервов РФ

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Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув 31 декабря 2021 года 630,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствую опубликованный в четверг, 13 января, данные на сайте Банка России (ЦБ).

По данным ЦБ, за неделю резервы РФ увеличились на 0,1 миллиарда долларов за счет операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой.

— На 7 января 2022 года объем международных резервов Российской Федерации составил 630,5 млрд долларов США, практически не изменившись с начала года, — говорится в сообщении.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли (2,1 триллиона рублей) превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.