Психиатр Нурисламов предупредил о странном парадоксе штамма коронавируса «омикрон»

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Психиатр Сергей Нурисламов предупредил о странном парадоксе штамма коронавируса «омикрон». Он пояснил, что этот вирус гораздо менее патогенен, чем «дельта», но смертность тем не менее будет высокой.

— «Омикрон» по отношению к «дельте» гораздо менее патогенен, но более вирулентен. Однако за счет быстрого роста заболеваемости будет очень высокая нагрузка на системы здравоохранения, поэтому все равно смертность за счет этого, особенно у возрастного контингента, будет высокая, — пояснил специалист в комментарии «Царьграду».

Новую волну «омикрона», по словам эксперта, стоит ждать в феврале — марте, через пару недель после того, как многие россияне вернуться из новогодних отпусков.

Специалист также предупредил, что возможен рост числа психологических проблем у россиян из-за быстрого распространения нового штамма и введения новых ограничительных мер.

Вирусолог Петр Чумаков также считает, что на систему здравоохранения России в период новой волны COVID-19 ляжет большая нагрузка. Однако это будет продолжаться недолго, волна прекратится в течение двух–трех месяцев, передает ФАН.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал главный фактор, который поможет взять пандемию под контроль. Для этого большинство граждан во всех странх должны пройти вакцинацию.