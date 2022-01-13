МИД: Россия обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе

Фото: МИД РФ

Россия обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом в четверг, 13 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

— Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и решать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем, — заявила она.

По ее словам, для обеспечения безопасности и стабильности в регионе нужно в кратчайшие сроки запустить процесс демаркации и делимитации государственной границы. Она подчеркнула, что это было зафиксировано в совместном трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, передает ТАСС.

11 января Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате столкновения с подразделениями Азербайджана. Еще двое солдат были ранены, их жизни ничего не угрожает. Ситуация на границе двух стран является относительно стабильной.

Также 11 января Минобороны Азербайджана сообщило о смерти военного в результате обстрела со стороны границы с Арменией. Ответственность за возникшую напряженность министерство возложило на руководство Армении.

До этого, 26 ноября 2021 года, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач.