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Захарова сочла неприемлемыми заявления казахского министра Умарова

Иван Юминов

В мире
Захарова сочла неприемлемыми заявления казахского министра Умарова
Фото: МИД РФ

Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 13 января.

— Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и так далее, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Руководитель ведомства привел несколько цитат министра, в которых тот нелестно отзывался о русских.

Позднее Умаров заявил, что, будучи на предыдущих должностях, старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Казахстану, как уточнил он, важны союзнические отношения с Россией. Министерство планирует создать синергию с российскими и прочими медиа по обмену полезным опытом, заключил глава ведомства.

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