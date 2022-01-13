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Профессор Щербаков назвал причины снижения числа работников моложе 30 лет в России

Ирина Игнатенко

Общество
Профессор Щербаков назвал причины снижения числа работников моложе 30 лет в России
Фото: Pixabay

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал сообщения о том, что в России существенно снизилось количество работников моложе 30 лет.

По его мнению, сокращение работающей молодежи может быть связано с демографическим кризисом, который «испытывают в стране начиная с 1990-х годов».

В целом число работающих россиян возросло почти на два миллиона. Эксперт связал это с тем, что стали учитывать иностранную рабочую силу.

— Ну и то, что увеличили возраст выхода на пенсию, поэтому пенсионерами люди стали становиться позже, — рассказал Александр Щербаков в комментарии RT.

Ранее эксперты сообщили, что с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число работающих граждан России от 20 до 29 лет снизилось на 460,5 тысячи человек. Как отмечают эксперты, дальше ситуация будет только ухудшаться. В ближайшие десять лет самая активная возрастная группа потеряет еще несколько миллионов человек. Это связано с оттоком трудовых мигрантов, среди которых много людей до 30 лет.

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