Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 60 рейсов в аэропортах Москвы отменили и задержали из-за непогоды. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали девять рейсов и два отменили. Рекордсменами же являются Шереметьево и Внуково: 12 задержанных и 14 отмененных и 15 задержанных и 11 отмененных рейсов соответственно, передает сервис.

13 января стало известно, что четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве за один день. Снег и даже дождь будут идти в Москве и в пятницу. Видимость в светлое время дня ухудшится до 500 метров, возможен гололед.

Солнечное гало в небе над Москвой появилось Вследствие аномальных двадцатиградусных морозов в небе над Москвой появилось солнечное гало, а «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в столице и области ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует с 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января.