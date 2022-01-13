Несколько трамвайных маршрутов задерживаются в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Трамваи под номерами 10, 15, 21, 28, 30, 31 задерживаются на Новощукинской улице в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — уточняется в сообщении.

12 января движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановили. До этого сообщалось, что трамваи № 26 и 38 временно задерживаются из-за ДТП на путях.

Кроме того, Дептранс сообщил, что средняя скорость автомобилей на МКАД, ТТК и Садовом Кольце вечером 13 января не превышает 30 километров в час. Из-за обилия снега на дорогах и плохой видимости для автовладельцев движение на основных магистралях города сильно затруднено и оценивается в восемь баллов.