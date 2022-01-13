ФСБ обнаружила источник сообщений о минировании школ на Урале

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Сообщения о минировании школ и других организаций в Свердловской области рассылали из-за рубежа. Об этом сообщили в региональной ФСБ в четверг, 13 января.

— Массовая рассылка 12 января сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом, — говорится в сообщении.

Злоумышленники, по данным ведомства, намеревались создать панику в обществе. Их целями, как считают в ФСБ, были дестабилизация обстановки в области и отвлечение правоохранителей, отмечает РБК.

12 января в Депздраве Екатеринбурга сообщили, что количество эвакуированных из-за сообщений о минировании школ составило 151. В департаменте отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы.

Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. Сообщения о якобы минировании школ начали распространяться в городе с понедельника, 10 января. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.