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Кабмин поддержал идею об онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Иван Юминов

Общество
Кабмин поддержал идею об онлайн-торговле рецептурными лекарствами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство России поддержало инициативу об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев в четверг, 13 января.

— Когда в качестве первой меры был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами, мы с самого начала говорили, что нужно также разрешить рецептурную торговлю. Это особенно важно в период пандемии, потому что большинство лекарств, которые назначаются от коронавируса или гриппа, являются рецептурными, — рассказал парламентарий.

При этом, как уточнил он, партия «Единая Россия» проголосовала за усиление ответственности за продажу через интернет поддельных и несертифицированных лекарств. Возможность приобрести онлайн безрецептурные лекарства, считает он, приводит к тому, что люди начинают лечить симптомы, а не причину заболевания.

Депутат поддержал позицию кабмина по данному вопросу. Исаев добавил, что фракция готова активно работать, чтобы реализовать предложение уже в 2022 году, отмечается на сайте «Единой России».

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