Астролог рассказал, какие испытания принесет ретроградный Меркурий в конце января

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Ретроградный Меркурий — это большое испытание. Каждый переживает его по-своему. Кому-то улыбнется удача, и он перенесет его легко, а кто-то встретится с трудностями. Как нельзя кстати тут будут советы эксперта по звездам, таролога и экстрасенса Дениса Холодницкого. Он рассказал, как нужно себя вести, чтобы этот тяжелый период прошел как можно легче.

Идти против своей оси, по его словам, Меркурий будет с 14 января по 3 февраля. В этот период ожидается настоящий кризис. Все вокруг будет ломаться, начиная от техники и заканчивая отношениями. Но астролог советует не переживать. А вот планировать что-нибудь масштабное на это время точно не стоит.

— Этот ретроградный Меркурий будет самым неприятным в году, потому что разворачивается он в квадратуре с Ураном, а это всегда увеличение, глобализация вектора, заданного Меркурием, — рассказал он.

Кроме того, напомнил эксперт, еще не закончилась ретроградная Венера. А она может принести возвращение бывших. Поэтому Холодницкий не рекомендует соглашаться на сомнительные встречи и возобновлять любовные и интимные отношения со старыми знакомыми. Ни к чему хорошему это не приведет. Необходимо оставаться с холодной головой и быть уверенным в завтрашнем дне.

— Не берите в долг и уж тем более кредиты. Никаких глобальных вещей, — особо подчеркнул он.

Если же ситуация вынуждает идти на подобные действия, то следует тщательно контролировать мельчайшие нюансы лично.

Однако ретроградный Меркурий несет с собой не только трудности. Время с 14 января по 3 февраля идеально подходит для ремонтов и починки чего-либо. Речь идет, в частности, и о проблемах в отношениях. Это время также подходит тем, кто решил открыть для себя эзотерику.

— Хотели начать изучать нумерологию — вперед! Хотели начать гадать на Таро — самое время, — призвал эксперт.

Кроме того, это время стоит посвятить саморазвитию и самому себе, передает Пятый канал.

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