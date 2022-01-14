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Псаки пока не может сообщить о предстоящей встрече Путина и Байдена

Виктория Храменкова

В мире
Псаки пока не может сообщить о предстоящей встрече Путина и Байдена
Фото: whitehouse

В четверг, 13 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что на данный момент не может сообщить о возможности проведения встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

— Я не могу ничего прогнозировать на этот счет, — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга, передает ТАСС.

7 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи. Он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог. Глава государства также отметил, что в скором времени российская сторона разработает и направит США свои предложения по вопросу кибербезопасности.

30 декабря Путин и Байден провели еще один телефонный разговор. Главы двух государств планировали обсудить вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, и затронуть тему гарантий безопасности. Цель разговора — «достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».

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